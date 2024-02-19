В іспанській Валенсії за два тижні зафіксували сотні порушень правил велосипедами і самокатами

У Валенсії за два тижні посиленого контролю за дотриманням правил дорожнього руху велосипедистами і водіями мікротранспорту зафіксували сотні порушень.

Про це повідомляє іспанське ABC, пише "Європейська правда".

Тривалий час діяла інформаційна кампанія для велосипедистів і водіїв мікротранспорту про те, як вони зобов’язані поводитися на дорозі, а з 6 лютого почався етап контролю дотримання правил.

Відтоді поліція зареєструвала 798 порушень з боку таких водіїв. Майже третину з них складають випадки їзди без шолома або у навушниках, понад сотня – пересування по тротуару, решта – перевищення швидкості, користування телефоном під час руху, перевезення пасажирів, коли транспортний засіб для цього не передбачений. Одного водія впіймали у стані алкогольного сп’яніння, ще одного – у стані наркотичного сп'яніння.

Нагадаємо, останніми роками у багатьох європейських містах почали посилювати правила користування електросамокатами після того, як прокатні сервіси стали широко доступними і електросамокати почали створювати проблеми через недостатню врегульованість галузі і безвідповідальність користувачів.

Найбільш радикально вчинив Париж, де прокатні сервіси електросамокатів заборонили після відповідного рішення містян на референдумі.

Тим часом місто Маастрихт у Нідерландах посилює боротьбу зі стихійним паркуванням велосипедів.