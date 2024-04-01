В Латвии вступили в силу ужесточенные правила пользования электросамокатами

В Латвии с 1 апреля вступают в силу более строгие требования к использованию электросамокатов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Delfi со ссылкой на Министерство транспорта Латвии.

С 1 апреля участие в дорожном движении на незарегистрированных самокатах запрещено.

Электросамокаты должны быть зарегистрированы до 31 марта 2024 года.

В министерстве отмечают, что поправки распространяются и на самодельные или модифицированные электросамокаты. Также электросамокаты, уже зарегистрированные ранее, теперь должны быть зарегистрированы согласно новому порядку и получить новую регистрационную наклейку.

Регистрацией электросамокатов занимается Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD). Самокат можно зарегистрировать на платформе электронных услуг или лично в центрах обслуживания клиентов CSDD.

Также поправки предусматривают, что водители электросамокатов в возрасте до 17 лет должны пользоваться защитным шлемом, а в условиях плохой видимости или интенсивного движения желательна одежда со светоотражающими элементами.

Водители электросамокатов должны двигаться со скоростью, не угрожающей безопасности дорожного движения и не превышающей максимально разрешенную скорость – 25 километров в час.

Напомним, в апреле прошлого года почти 90% парижан проголосовали на референдуме за запрет прокатных электросамокатов из-за опасности, которую они создают для пешеходов.

Тем временем город Маастрихт в Нидерландах усиливает борьбу со стихийной парковкой велосипедов. В Валенсии устроили усиленный контроль за соблюдением правил дорожного движения велосипедистами и водителями микротранспорта, чтобы привлечь внимание к проблемам.