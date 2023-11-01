Місто у Нідерландах почало боротьбу зі стихійним паркуванням велосипедів

Місто Маастрихт у Нідерландах хоче боротися зі стихійним паркуванням велосипедів конфіскацією і збільшенням штрафів у разі, якщо власник прийде забирати його.

Про це повідомляє The Guardian, пише "Європейська правда".

Раніше цього року Маастрихт заборонив покидати велосипеди запаркованими на дуже тривалий час.

Тепер міська адміністрація посилює боротьбу зі стихійним паркуванням: в історичному центрі паркувати свій двоколісний транспорт буде дозволено лише на місцях, обладнаних як велопарковка, а не до будь-якого паркана чи ліхтаря.

Велосипеди порушників будуть забирати, а за повернення транспортного засобу доведеться заплатити удвічі більше, ніж досі – 50 євро замість 25.

У Маастрихті проживає близько 120 тисяч людей, з яких приблизно п’ята частина – студенти. Велосипеди є дуже популярним способом пересування у місті, тому стихійне паркування вже давно є проблемою – навіть попри те, що в місті чимало облаштованих парковок, у тому числі паркінгів, де можна залишити велосипед на термін до 2 тижнів.

"Дуже радісно бачити, що все більше і більш людей користуються велосипедами. Але іноді це створює проблеми у громадському просторі, і це рішення ухвалено через те, що кількість неправильно запаркованих велосипедів залишається вкрай великою, попри усі наші зусилля", – заявив мер Вім Хілленаар

Водночас місцеві політики, зокрема представники "Зелених лівих", розкритикували ініціативу, заявивши, що краще посилено штрафувати автомобілістів, а кожна людина, яка обирає велосипед як транспорт, робить внесок у те, щоби у місті було якнайменше автомобілів.

Нагадаємо, з осені 2023 року Париж став першою у Європі столицею без прокатних самокатів за рішенням референдуму – через те, що прокатні самокати створювали хаос на вулицях і нерідко спричиняли ДТП.

Посилюють правила для самокатників і в багатьох інших європейських містах.

Рига у вересні на день скасувала плату за проїзд у громадському транспорті міста, щоб заохотити містян відмовитися від приватних автомобілів.