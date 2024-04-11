Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна вважає атаки України на російські нафтопереробні заводи виправданими, якщо вони допомагають зменшити російські доходи та ускладнюють Росії ведення війни.

Про це він написав у своєму Twitter (Х) у четвер, повідомляє "Європейська правда".

Тсахкна зауважив, що не варто надмірно драматизувати атаки на російські нафтопереробні заводи, у той час, як Росія систематично руйнує енергетичну інфраструктуру України та продовжує окупацію Запорізької АЕС.

"Те, що робить Україна – це самооборона. Україна завдає ударів по військових цілях, які безпосередньо забезпечують пальним бойові машини, які знищують людей і домівки в Україні", – заявив міністр.

Він наголосив, що доходи від нафти і газу дозволяють Росії продовжувати свою криваву агресію.

"Якщо удари по військових об’єктах на російській території допомагають зменшити російські доходи та ускладнюють для Росії ведення цієї війни, то ці удари служать правильній меті", – переконаний естонський міністр.

Єдине, що залишилося зробити прихильникам України, вважає Тсахкна, це забезпечити Україну засобами протиповітряної оборони для захисту своїх громадян, міст та об’єктів інфраструктури.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив після останньої атаки РФ, що Україна має право бити по російських нафтопереробних заводах.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Україна має право завдавати ударів по "легітимних військових цілях" за своїми межами.

А міністр оборони США Ллойд Остін нещодавно критично висловився про удари по НПЗ, поставивши під сумнів їхній вплив на хід війни.