Столтенберг: Україна має право завдавати ударів по військових цілях за своїми межами

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна як країна, що обороняється від агресії, має право завдавати ударів по "легітимних військових цілях" за своїми межами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав 10 квітня під час зустрічі з президентом Фінляндії Александром Стуббом у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі.

Столтенберг нагадав, що Росія вторглася в Україну, грубо порушивши міжнародне право, і Україна має закріплене в Статуті ООН право на самооборону.

"І ми маємо право допомогти Україні відстояти право на самооборону, не втягуючи членів НАТО в конфлікт. І Україна має право на самооборону, зокрема, завдавати ударів по легітимних військових цілям за межами України, щоб захистити себе", – додав він.

Раніше у ЗМІ з'являлася інформація, що США нібито закликали Київ більше не завдавати ударів по російських НПЗ та іншій енергетичній інфраструктурі, оскільки побоюються, що це може призвести до ще більшої ескалації та зумовити глобальне зростання цін на енергоресурси.



У НАТО вважають, що удари українських безпілотників по російських НПЗ мали відчутний вплив на її паливний ринок і накладають додаткові фінансові витрати.

Водночас міністр оборони США Ллойд Остін нещодавно критично висловився про такі удари, поставивши під сумнів їхній вплив на хід війни.

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