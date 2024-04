Президент Латвії після останньої атаки РФ захистив право України бити по російських НПЗ

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс закликав надати Україні більше засобів протиповітряної оборони і заявив, що Україна має право бити по російських нафтопереробних заводах.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Twitter (X).

Росія продовжує руйнувати українську цивільну енергетичну інфраструктуру, а Україна потребує більше засобів протиповітряної оборони, наголосив президент Латвії.

"Тим часом Україна має законне право завдавати ударів у відповідь по нафтопереробних заводах, військових та енергетичних об'єктах на російській території, оскільки російські атаки продовжуються", – написав Рінкевичс.

Russia continues destruction of the Ukrainian civilian energy infrastructure. Ukraine needs more air defense assets. Meanwhile, Ukraine has legitimate right to strike back on oil refineries, military and energy targets on the Russian soil as Russian attacks persist #ArmUkraineNow