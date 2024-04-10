Очільник Пентагону розкритикував удари України по російській нафтопереробці

Міністр оборони США Ллойд Остін критично висловився про удари, які Україна завдає по нафтопереробних заводах на території Росії, поставивши під сумнів їхній вплив на хід війни.

Як повідомляє Bloomberg, пише "Європейська правда", про це Остін сказав під час засідання профільного комітету Сенату Конгресу США.

Ллойд Остін сказав, що удари по нафтопереробній галузі у Росії можуть негативно вплинути на доступність енергоресурсів у світі.

"Ці удари можуть мати вплив на глобальну ситуацію з енергоресурсами… Для України краще зосередитися на тактичних та оперативних цілях, які можуть безпосередньо вплинути на хід бойових дій", – наводять коментар Остіна.

На слова Остіна одразу відреагував сенатор Том Коттон, заявивши, що в адміністрації Байдена стримують Україну від ефективних дій з політичних міркувань.

"Мені це виглядає так, що адміністрація Байдена не хоче зростання цін на газ у рік президентських виборів", – зазначив він.

Як зазначає Bloomberg, США намагаються балансувати між тим, щоби зменшити прибутки Росії від продажу енергоресурсів, які допомагають фінансувати ведення війни, і тим, щоб на світові ринки продовжувало надходити достатньо енергоресурсів і не виникало подій, що можуть дестабілізувати глобальну економіку. Глобальні ціни на нафту наразі є найвищими за майже пів року, передусім через напругу на Близькому Сході.

Боротьба з інфляцією, у тому числі на пальне, була однією з пріоритетів під час каденції Байдена.

Також Остін повторив заклик до Конгресу затвердити додаткове фінансування на підтримку України, наголосивши, що фактично ці гроші стимулюватимуть американську оборонну промисловість.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'являлася інформація, що США нібито закликали Київ більше не завдавати ударів по російських НПЗ та іншій енергетичній інфраструктурі, оскільки побоюються, що це може призвести до ще більшої ескалації та зумовити глобальне зростання цін на енергоресурси.



У НАТО вважають, що удари українських безпілотників по російських НПЗ мали відчутний вплив на її паливний ринок і накладають додаткові фінансові витрати.

У Пентагоні заявляли, що США не надають Україні допомогу для здійснення таких ударів, а у Держдепі США – що не заохочують їх.

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