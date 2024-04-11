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Кулеба: Ми б не втратили Трипільську ТЕС, якби мали Patriot

Новини — Четвер, 11 квітня 2024, 20:32 — Христина Бондарєва

Нестача поставок сучасних систем ППО Patriot уможливила знищення росіянами Трипільської ТЕС під Києвом.

Про це в коментарі "Укрінформу" заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на полях українсько-словацьких урядових консультацій у Михайлівцях, пише "Європейська правда".

"Піднімаємо цю тему… Що тут піднімати, тема одна – дайте "Петріоти"! Якби у нас стояли "Петріоти", ми б сьогодні не втратили все це", – сказав міністр у відповідь на питання, чи обговорював він знищення росіянами Трипільської ТЕС з європейськими колегами.

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За словами очільника МЗС, саме у такому ключі українська сторона й говоритиме з іноземними партнерами – "максимальне прискорення постачання ППО".

Нагадаємо, у четвер президент Володимир Зеленський за підсумками саміту Ініціативи трьох морів у Вільнюсі  укотре закликав допомогти з постачанням Україні засобів протиповітряної оборони.

Напередодні голова МЗС Дмитро Кулеба розповів про подробиці переговорів із союзниками про постачання батарей Patriot.

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