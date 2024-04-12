Дмитро Кулеба визначив п'ять пріоритетів роботи МЗС у 2024 році

Українська дипломатія має кілька пріоритетів, робота над якими є ключовою для усіх у МЗС та в посольствах за кордоном.

Про це глава МЗС Дмитро Кулеба заявив у виступі на Форумі дипломатії воєнного часу, який проводить у Києві "Українська призма".

Кулеба пояснив, що визначення пріоритетів і контроль за ними є обов’язковим, бо саме на них спрямована левова частка зусиль, і це дає змогу досягати кращих результатів.

Перший пріоритет – постачання в Україну ППО. "І не просто ППО, а Patriot або SAMP-T. Передусім Patriot, яких у світі найбільше", – заявив він. Кулеба наголосив, що не сприймає відповідь про неможливість постачання. "Відповідь "ми працюємо" не підходить. Мене цікавить тільки відповідь, скільки буде установок/батарей і коли".

Другий пріоритет – успіх так званого Саміту миру, проведення якого заплановане на середину червня.

Третій – це ЄС і НАТО.

"Щодо ЄС потрібно схвалити переговорну рамку та провести міжурядову конференцію, після чого робота МЗС закінчиться і вона перейде на рівень переговорників", – пояснив Кулеба, висловивши впевненість, що далі це питання знову стане "дипломатичним" вже на етапі рішення про вступ.

"По НАТО – ми готуємося до саміту. Наші партнери дуже хочуть домовитися задовго до саміту, але це буде непросто", – додав міністр, уникнувши конкретики щодо очікувань України.

Четвертий пріоритет – це Латинська Америка.

І п’ятий пріоритет – українці за кордоном. "Я не належу до тих, хто вірить, що більшість тих, хто поїде, повернеться. Я вважаю, що якщо нічого не робити, ми втратимо їх як українців. Асиміляція відбудеться дуже швидко", – зауважив Дмитро Кулеба.

Як повідомлялося, останніми тижнями лунають заклики до постачання систем ППО також від партнерів України. Зокрема, очільниця МЗС Німеччини заявила, що "РФ стирає Харків на порох" через відсутність установок і ракет.

Також у четвер Кулеба закликав голову МЗС Франції до негайних дій із постачання ППО Україні та заявив, що Україна не втратила б Трипільську ТЕС, маючи достатньо Patriot.