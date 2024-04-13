Германия срочно передаст Украине ЗРК Patriot

Германия объявила о срочной передаче Украине одного зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает министерство обороны ФРГ.

Германия срочно передаст Украине еще один зенитно-ракетный комплекс Patriot для защиты от российских воздушных атак, отмечает ведомство.

"Его предоставят в дополнение к уже поставленным и тем системам противовоздушной обороны, которые планируют передать", – отметили в Минобороны.

По словам главы ведомства Бориса Писториуса, Берлин делает все возможное для поддержки Киева с точки зрения немецкой оперативной готовности.

"Российский террор против городов и инфраструктуры Украины наносит неизмеримые страдания. Он также ставит под угрозу энергоснабжение населения и разрушает промышленные объекты, которые являются важными для оперативной готовности украинских вооруженных сил", – подчеркнул он.

Накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что ведутся "активные переговоры" с союзниками о получении двух батарей системы противовоздушной обороны Patriot и одной – SAMP/T.

Ранее Кулеба в выступлении на Форуме дипломатии военного времени определил пять приоритетов работы МИД в 2024 году, и первым назвал поставки в Украину ПВО.

Также в четверг Кулеба призвал главу МИД Франции к немедленным действиям по поставке ПВО Украине и заявил, что Украина не потеряла бы Трипольскую ТЭС, имея достаточно Patriot.