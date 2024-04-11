Кулеба закликав голову МЗС Франції до негайних дій із постачання ППО Україні

Міністри закордонних справ України та Франції Дмитро Кулеба та Стефан Сежурне 11 квітня провели телефонну розмову, присвячену насамперед забезпеченню Києва засобами протиповітряної оборони.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кулеба написав у Twitter (X).

За словами голови українського МЗС, його розмова із Сежурне стосувалась останнього російського масованого авіаудару та його впливу на енергетичну систему, економіку та цивільне населення України.

"Я подякував Франції за кроки, які вона зробила в минулому, щоб надати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони, і закликав Париж активізувати свої зусилля щодо надання Україні нових систем, здатних перехоплювати балістичні ракети", – додав він.

Кулеба заявив, що "й Київ, і Париж знають, де перебувають ці системи".

"Певні рішення можуть бути ухвалені швидко. Інші потребують часу, але робота над ними має розпочатися негайно. Потрібні термінові дії", – наголосив очільник української дипломатії.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський за підсумками саміту Ініціативи трьох морів у Вільнюсі укотре закликав допомогти з постачанням Україні засобів протиповітряної оборони.

А президент Польщі Анджей Дуда після зустрічі з Зеленським у чтевер повідомив, що його країна може передати Україні радянські ракети для ППО.