Reuters: Іран заздалегідь попередив Туреччину про свою операцію проти Ізраїлю

Іран заздалегідь поінформував Туреччину про заплановану операцію проти Ізраїлю, яка у підсумку відбулась в ніч на неділю, 14 квітня.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела серед турецьких посадовців, пише "Європейська правда".

Джерела агентства розповіли, що своєю чергою США через Туреччину передав Ірану, що будь-які його дії повинні бути "в певних межах".

"У відповідь Іран заявив, що реакція буде відповіддю на напад Ізраїлю на його дипломатичний об’єкт в Дамаску і що вона не вийде за ці рамки", – зазначив співрозмовник агентства.

Турецьке джерело на умовах анонімності повідомило, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан говорив зі своїми американськими та іранськими колегами минулого тижня, щоб обговорити заплановану іранську операцію.

Співрозмовник агентства додав, що Анкара була поінформована про можливий розвиток подій.

Крім того, за словами джерела агентства у сфері держбезпеки Туреччини, глава ЦРУ Вільям Бернс розмовляв з головою турецької розвідки Ібрагімом Калином і попросив його виступити в ролі "посередника" у врегулюванні ізраїльсько-іранської напруженості.

За словами джерела, вони також обговорили зусилля з припинення вогню в Газі.

Раніше у МЗС Туреччини на тлі масованої атаки Ірану на Ізраїль попередили про загрозу масштабнішої війни у регіоні.

Нагадаємо, у ніч на 14 квітня Іран масовано атакував Ізраїль за допомогою дронів і ракет.

В Армії оборони Ізраїлю повідомили, що Іран та проіранські сили у регіоні під час атаки 13-14 квітня випустили по Ізраїлю понад 300 повітряних цілей, з яких близько 170 складали ударні безпілотники, понад 30 – крилаті ракети і 120 – балістичні, майже усі їх збили.

За даними ЗМІ, президент США Джо Байден під час розмови з ізраїльським прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньягу заявив, що не підтримає удар по Ірану у відповідь на його масовану атаку з дронами і ракетами.

Своєю чергою у Білому домі відзначили успішні дії Ізраїлю з відбиття масованої атаки Ірану.