Reuters: Иран заранее предупредил Турцию о своей операции против Израиля

Иран заранее проинформировал Турцию о запланированной операции против Израиля, которая в итоге состоялась в ночь на воскресенье, 14 апреля.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники среди турецких чиновников, пишет "Европейская правда".

Источники агентства рассказали, что в свою очередь США через Турцию передал Ирану, что любые его действия должны быть "в определенных пределах".

"В ответ Иран заявил, что реакция будет ответом на нападение Израиля на его дипломатический объект в Дамаске и что она не выйдет за эти рамки", – отметил собеседник агентства.

Турецкий источник на условиях анонимности сообщил, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан говорил со своими американскими и иранскими коллегами на прошлой неделе, чтобы обсудить запланированную иранскую операцию.

Собеседник агентства добавил, что Анкара была проинформирована о возможном развитии событий.

Кроме того, по словам источника агентства в сфере госбезопасности Турции, глава ЦРУ Уильям Бернс разговаривал с главой турецкой разведки Ибрагимом Калином и попросил его выступить в роли "посредника" в урегулировании израильско-иранской напряженности.

По словам источника, они также обсудили усилия по прекращению огня в Газе.

Ранее в МИД Турции на фоне массированной атаки Ирана на Израиль предупредили об угрозе более масштабной войны в регионе.

Напомним, в ночь на 14 апреля Иран массированно атаковал Израиль с помощью дронов и ракет.

В Армии обороны Израиля сообщили, что Иран и проиранские силы в регионе во время атаки 13-14 апреля выпустили по Израилю более 300 воздушных целей, из которых около 170 составляли ударные беспилотники, более 30 – крылатые ракеты и 120 – баллистические, почти все их сбили.

По данными СМИ, президент США Байден во время разговора с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху заявил, что не поддержит удар по Ирану в ответ на его массированную атаку с дронами и ракетами.

В свою очередь в Белом доме отметили успешные действия Израиля по отражению массированной атаки Ирана.