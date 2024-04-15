Голова МЗС Норвегії застеріг Ізраїль від нападу на Іран у відповідь

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що можлива атака Ізраїлю на Іран у відповідь на масові обстріли ракетами й дронами минулого тижня "не буде виправданою з погляду міжнародного права".

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав у коментарі агенції NTB.

Ейде наголосив, що Норвегія, як і багато інших країн, засуджує напад Ірану на Ізраїль і відкидає твердження, що він був законним через ізраїльську атаку на іранське консульство в Дамаску.

"Це правда, що Іран зазнав нападу, і ми також засудили це. Але це не той випадок, коли міжнародне право дозволяє якесь загальне право на відплату", – сказав він.

Голова норвезького МЗС застеріг від ескалації конфлікту, додавши, що в разі військової відповіді Ізраїлю "ми швидко побачимо спіраль насильства".

Іран минулими вихідними здійснив масштабну атаку на Ізраїль у відповідь на ізраїльський удар 1 квітня, який зруйнував дипломатичне представництво Ірану в Дамаску та призвів до загибелі іранських генералів.

Після відбиття іранської атаки на Ізраїль, у тому числі завдяки силам США, Франції та Британії, на Заході почали лунати заклики до Ізраїлю не розпалювати конфлікт ще більше.

Зокрема, у Білому домі заявили, що президент США Джо Байден зосереджений на тому, щоб не допустити переростання нещодавньої атаки Ірану на Ізраїль у ширший регіональний конфлікт на Близькому Сході.

ЗМІ повідомляли, що Байден під час розмови з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу заявив, що не підтримає удар по Ірану у відповідь на його масовану атаку з дронами і ракетами.