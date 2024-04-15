Глава МИД Норвегии предостерег Израиль от ответного нападения на Иран

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что возможная атака Израиля на Иран в ответ на массовые обстрелы ракетами и дронами на прошлой неделе "не будет оправданной с точки зрения международного права".

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в комментарии агентству NTB.

Эйде подчеркнул, что Норвегия, как и многие другие страны, осуждает нападение Ирана на Израиль и отвергает утверждение, что оно было законным из-за израильской атаки на иранское консульство в Дамаске.

"Это правда, что Иран подвергся нападению, и мы также осудили это. Но это не тот случай, когда международное право позволяет какое-то общее право на возмездие", – сказал он.

Глава норвежского МИД предостерег от эскалации конфликта, добавив, что в случае военного ответа Израиля "мы быстро увидим спираль насилия".

Иран в минувшие выходные совершил масштабную атаку на Израиль в ответ на израильский удар 1 апреля, который разрушил дипломатическое представительство Ирана в Дамаске и привел к гибели иранских генералов.

После отражения иранской атаки на Израиль, в том числе благодаря силам США, Франции и Британии, на Западе начали звучать призывы к Израилю не разжигать конфликт еще больше.

В частности, в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден сосредоточен на том, чтобы не допустить перерастания недавней атаки Ирана на Израиль в более широкий региональный конфликт на Ближнем Востоке.

По данным СМИ, Байден во время разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что не поддержит удар по Ирану в ответ на его массированную атаку с дронами и ракетами.