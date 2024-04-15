Сунак обговорить з прем'єром Ізраїлю, як запобігти ескалації на Близькому Сході

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак анонсував телефону розмову з ізраїльським колегою Біньяміном Нетаньягу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

За словами британського прем'єра, під час розмови він планує висловити "солідарність з Ізраїлем" після масованої повітряної атаки з боку Ірану, а також обговорити, як "запобігти подальшій ескалації".

"Ми терміново працюємо з нашими союзниками над деескалацією ситуації і запобіганням подальшого кровопролиття", – заявив Сунак.

Він пояснив, що "всі сторони повинні проявляти стриманість", і зазначив, що лідери G7 будуть працювати разом для координації "дипломатичних заходів" протягом найближчих днів.

Очільник британського уряду засудив Іран за прагнення "занурити Близький Схід у нову кризу".

"Масштаб нападу і той факт, що він був спрямований безпосередньо проти Ізраїлю, не мають прецеденту. Це була безрозсудна і небезпечна ескалація", – підкреслив він.

Іран минулими вихідними здійснив масштабну атаку на Ізраїль у відповідь на ізраїльський удар 1 квітня, який зруйнував дипломатичне представництво Ірану в Дамаску та призвів до загибелі іранських генералів.

Після відбиття іранської атаки на Ізраїль, у тому числі завдяки силам США, Франції та Британії, на Заході почали лунати заклики до Ізраїлю не розпалювати конфлікт ще більше.

Зокрема, у Білому домі заявили, що президент США Джо Байден зосереджений на тому, щоб не допустити переростання нещодавньої атаки Ірану на Ізраїль у ширший регіональний конфлікт на Близькому Сході.

ЗМІ повідомляли, що Байден під час розмови з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу заявив, що не підтримає удар по Ірану у відповідь на його масовану атаку з дронами і ракетами.