У Сербії обіцяють відповідь на рішення ПАРЄ про вступ Косова в організацію

Депутатки, що представляють Сербію у Парламентській асамблеї Ради Європи, проанонсували жорстку відповідь їхньої країни на очікуваний вступ Косова до Ради Європи.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", такі заяви пролунали на засіданні ПАРЄ у вівторок.

Перед голосуванням, яке очевидно складалося не на користь Сербії, виступаючі від цієї країни попередили колег про наслідки. "Ми будемо змушені залишити цю асамблею", – заявила членкиня ПАРЄ Ельвіра Ковач (є представницею угорської меншини Сербії).

Як повідомлялося, після цього ПАРЄ переконливою більшістю голосів рекомендувала схвалити вступ Косова до організації.

Як саме може бути оформлене припинення участі Сербії у роботі ПАРЄ (у разі, якщо Белград офіційно підтвердить це рішення), наразі не уточнюється.

Процедура запрошення Косова до вступу завершиться після наступного кроку, який має вчинити Комітет міністрів Ради Європи. Це може статися вже у травні. У Сербії кажуть, що це може призвести до наступного демаршу, аж до зупинення участі Сербії у Раді Європи в цілому.

"Сербія подумає, чи варто їй лишатися в організації, як так порушує міжнародне право", – пообіцяла інша представниця Сербії Біляна Пантіч-Піля.

Як повідомлялося, ПАРЄ підтримала вступ Косова до Ради Європи.

Як відомо, Сербія наголошує, що Косово є частиною цієї держави, і заперечує його незалежність. Низка держав Ради Європи, включно з Україною, не визнають незалежність Косова.

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