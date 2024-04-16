В Сербии обещают ответ на решение ПАСЕ о вступлении Косово в организацию

Депутаты, представляющие Сербию в Парламентской ассамблее Совета Европы, проанонсировали жесткий ответ их страны на ожидаемое вступление Косово в Совет Европы.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", такие заявления прозвучали на заседании ПАСЕ во вторник.

Перед голосованием, которое очевидно складывалось не в пользу Сербии, выступающие от этой страны предупредили коллег о последствиях. "Мы будем вынуждены покинуть эту ассамблею", – заявила член ПАСЕ Эльвира Ковач (является представительницей венгерского меньшинства Сербии).

Как сообщалось, после этого ПАСЕ убедительным большинством голосов рекомендовала одобрить вступление Косово в организацию.

Как именно может быть оформлено прекращение участия Сербии в работе ПАСЕ (в случае, если Белград официально подтвердит это решение), пока не уточняется.

Процедура приглашения Косово к вступлению завершится после следующего шага, который должен сделать Комитет министров Совета Европы. Это может произойти уже в мае. В Сербии говорят, что это может привести к следующему демаршу, вплоть до остановки участия Сербии в Совете Европы в целом.

"Сербия подумает, стоит ли ей оставаться в организации, если так нарушает международное право", – пообещала другая представительница Сербии Биляна Пантич-Пиля.

Как сообщалось, ПАСЕ поддержала вступление Косово в Совет Европы.

Как известно, Сербия отмечает, что Косово является частью этого государства, и отрицает его независимость. Ряд государств Совета Европы, включая Украину, не признают независимость Косово.

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