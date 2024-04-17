У Німеччині закликають Іран та Ізраїль до "розсудливих і відповідальних дій"

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала Ізраїль та Іран діяти "розсудливо і відповідально".

Її заяву наводить DW, повідомляє "Європейська правда".

За словами Бербок, під час зустрічі з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу вона чітко дала зрозуміти, що не можна допустити, щоб Близький Схід скотився до сценарію з абсолютно непередбачуваним результатом.

"Зараз усі повинні діяти розсудливо і відповідально", – сказала Бербок перед тим, як покинути Ізраїль.

Вона додала, що не вважає, що потрібно "здатися".

"Я говорю про розсудливу стриманість", – сказала глава німецького МЗС.

Після відбиття іранської атаки на Ізраїль, у тому числі завдяки силам США, Франції та Британії, на Заході почали лунати заклики до Ізраїлю не розпалювати конфлікт ще більше.

Зокрема, у Білому домі заявили, що президент США Джо Байден зосереджений на тому, щоб не допустити переростання нещодавньої атаки Ірану на Ізраїль у ширший регіональний конфлікт на Близькому Сході.

Крім того, у США заявили, що не братимуть участі у потенційних заходах відплати.

За даними ЗМІ, західні лідери закликають Ізраїль утриматися від відповіді, щоб не допустити подальшої ескалації.