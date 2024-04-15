У США заявили, що не братимуть участь у потенційних заходах відплати Ізраїлю

Високопоставлені американські посадовці запевнили, що США не будуть учасниками жодних заходів відплати Ізраїлю Ірану, якщо такі будуть.

Про це повідомило BBC з посиланням на двох високопоставлених американських посадовців, пише "Європейська правда".

Високопоставлений представник оборонного відомства заявив, що ВМС США збили від чотирьох до шести іранських балістичних ракет з понад ста випущених над Середземним морем, а авіація знищила понад сімдесят безпілотників, запущених Іраном.

Він додав, що американські слили в регіоні не зазнали жодних жертв або пошкоджень.

Високопоставлений представник адміністрації підтвердив, що США віддані справі захисту Ізраїлю. Стосновно подій, які можуть розгортатись далі, він зауважив: "Велике питання полягає не тільки в тому, чи зроблять вони це (дадуть Ірану відповідь. – Ред.), але і в тому, що ізраїльтяни можуть вирішити зробити, тому це рішення за ними".

Урядовця запитали, чи сказав президент Байден главі уряду Ізраїлю Нетаньягу, що Америка не братиме участі в жодних діях у відповідь проти Ірану.

"Ми не уявляємо себе учасниками таких дій. Ніхто не хоче бігти вгору по сходах ескалації тут", – відповів посадовець.

Він додав, що президент Байден схвалив додаткове розгортання військових сил в регіоні, включаючи ракетний есмінець.

За даними ЗМІ, Байден під час розмови з Нетаньягу заявив, що не підтримає удар по Ірану у відповідь на його масовану атаку з дронами і ракетами.

Публічно у Білому домі заявили, що Байден не вірить у можливість розгортання масштабнішої війни на Близьсому Сході після атаки Ірану на Ізраїль.

За даними джерел The New York Times, після телефонної розмови Нетаньягу з Байденом Ізраїль вирішив не завдавати удару у відповідь по Ірану.