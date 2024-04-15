ЗМІ дізналися про непублічне рішення лідерів G7 щодо атаки Ірану на Ізраїль

Лідери країн G7 занепокоєні можливою відповіддю Ізраїлю на повітряну атаку Ірану в ніч на 14 квітня і закликатимуть утриматись від дій у відповідь.

Про це порталу Axios стало відомо від джерел, повідомляє "Європейська правда".

Джерело повідомило про рішення, що всі країни "Групи семи" непублічно скажуть Ізраїлю, щоб він не робив кроків, які можуть призвести до ескалації.

У публічній заяві після зустрічі лідери G7 засудили атаку Ірану на Ізраїль і висловили "повну солідарність і підтримку Ізраїлю та його народу, а також підтвердили нашу відданість його безпеці".

Лідери G7 заявили, що працюватимуть над тим, щоб уникнути подальшої ескалації в регіоні.

Вони також вимагають від Ірану і його проксі сил припинити свої атаки.

Іран минулими вихідними здійснив масштабну атаку на Ізраїль у відповідь на ізраїльський удар 1 квітня, який зруйнував дипломатичне представництво Ірану в Дамаску та призвів до загибелі іранських генералів.

Після відбиття іранської атаки на Ізраїль, у тому числі завдяки силам США, Франції та Британії, на Заході почали лунати заклики до Ізраїлю не розпалювати конфлікт ще більше.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Ізраїль має право дати відповідь на широкомасштабну атаку Ірану, однак Лондон сподівається, що він цього не робитиме.

Німецький канцлер Олаф Шольц порадив Ізраїлю сприяти деескалації в регіоні.

За даними ЗМІ, президент США Джо Байден під час розмови з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу заявив, що не підтримає удар по Ірану у відповідь на його масовану атаку з дронами і ракетами.