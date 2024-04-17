В Германии призывают Иран и Израиль к "благоразумным и ответственным действиям"

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала Израиль и Иран действовать "благоразумно и ответственно".

Ее заявление приводит DW, сообщает "Европейская правда".

По словам Бербок, во время встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху она четко дала понять, что нельзя допустить, чтобы Ближний Восток скатился к сценарию с совершенно непредсказуемым результатом.

"Сейчас все должны действовать благоразумно и ответственно", – сказала Бербок перед тем, как покинуть Израиль.

Она добавила, что не считает, что нужно "сдаться".

"Я говорю о благоразумной сдержанности", – сказала глава немецкого МИД.

После отражения иранской атаки на Израиль, в том числе благодаря силам США, Франции и Британии, на Западе начали раздаваться призывы к Израилю не разжигать конфликт еще больше.

В частности, в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден сосредоточен на том, чтобы не допустить перерастания недавней атаки Ирана на Израиль в более широкий региональный конфликт на Ближнем Востоке.

Кроме того, в США заявили, что не будут участвовать в потенциальных мерах возмездия.

По данным СМИ, западные лидеры призывают Израиль воздержаться от ответа, чтобы не допустить дальнейшей эскалации.