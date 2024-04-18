Німецьке місто заборонило прокатні електросамокати

У німецькому місті Гельзенкірхен, що на заході країни, з наступних вихідних припинять роботу усі сервіси прокату електросамокатів після заборони через суд.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Починаючи з 20 квітня, у Гельзенкірхені після тривалої суперечки з міською адміністрацією припинять роботу прокатні сервіси Bolt і Tier, у яких парк самокатів у місті налічував 350 одиниць.

Після серії нещасних випадків за участі електросамокатів мерія Гельзенкірхена почала висувати вимоги до сервісів, вимагаючи заходів, які допомогли би запобігати безвідповідальній поведінці користувачів на дорозі, як перевезення одночасно кількох осіб чи пересування у пішохідних зонах на значній швидкості.

Зокрема, місто хотіло, щоб для оренди користувач повинен був пройти ідентифікацію за допомогою посвідчення особи чи водійських прав, вважаючи, що анонімність є головною причиною безвідповідальності.

Прокатні сервіси не погодилися з такими умовами, натомість запропонувавши як запобіжник тест на швидкість реакції.

Врешті місто заборонило прокатні сервіси, а адміністративний суд Гельзенкірхена попередньо підтвердив правомірність такого рішення. Сервіси зобов’язані прибрати свої самокати з вулиць до 20 квітня. Використання власних електросамокатів у місті залишається дозволеним.

Втім, основний розгляд питання у суді ще триває, а у разі програшу Bolt і Tier можуть оскаржити рішення у Вищому адміністративному суді.

Як відомо, у багатьох країнах почали запроваджувати законодавчі вимоги до користувачів електросамокатів і прокатних сервісів через проблеми, що з'явилися з масовим поширенням цього виду транспорту у великих містах.

У 2023 році Париж став першою європейською столицею, де за рішенням референдуму заборонили прокатні сервіси електросамокатів.

У Латвії з квітня 2024 року заборонено виїздити на проїжджу частину на незареєстрованому самокаті, і до самокатів застосовуються швидкісні обмеження.