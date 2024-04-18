Немецкий город запретил прокатные электросамокаты

В немецком городе Гельзенкирхен, что на западе страны, со следующих выходных прекратят работу все сервисы проката электросамокатов после запрета через суд.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Начиная с 20 апреля, в Гельзенкирхене после длительного спора с городской администрацией прекратят работу прокатные сервисы Bolt и Tier, у которых парк самокатов в городе насчитывал 350 единиц.

После серии несчастных случаев с участием электросамокатов мэрия Гельзенкирхена начала выдвигать требования к сервисам, требуя мер, которые помогли бы предотвращать безответственное поведение пользователей на дороге, как перевозка одновременно нескольких человек или передвижение в пешеходных зонах на значительной скорости.

В частности, город хотел, чтобы для аренды пользователь должен был пройти идентификацию с помощью удостоверения личности или водительских прав, считая, что анонимность является главной причиной безответственности.

Прокатные сервисы не согласились с такими условиями, взамен предложив в качестве предохранителя тест на скорость реакции.

В конце концов город запретил прокатные сервисы, а административный суд Гельзенкирхена предварительно подтвердил правомерность такого решения. Сервисы обязаны убрать свои самокаты с улиц до 20 апреля. Использование собственных электросамокатов в городе остается разрешенным.

Впрочем, основное рассмотрение вопроса в суде еще продолжается, а в случае проигрыша Bolt и Tier могут обжаловать решение в Высшем административном суде.

Как известно, во многих странах начали вводить законодательные требования к пользователям электросамокатов и прокатных сервисов из-за проблем, появившихся с массовым распространением этого вида транспорта в крупных городах.

В 2023 году Париж стал первой европейской столицей, где по решению референдума запретили прокатные сервисы электросамокатов.

В Латвии с апреля 2024 года запрещено выезжать на проезжую часть на незарегистрированном самокате, и к самокатам применяются скоростные ограничения.