Глава МЗС Німеччини: Іран має бути ізольований

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала до більш жорсткої позиції щодо Ірану після його масованої атаки на Ізраїль.

Заяву німецької міністерки наводить Tagesschau, повідомляє "Європейська правда".

Бербок наполягає на ізоляції Ірану, але водночас наголошує на необхідності уникати ескалації на Близькому Сході.

"Іран повинен бути ізольований. І водночас не повинно бути ніякої подальшої ескалації", – сказала міністерка в кулуарах зустрічі глав МЗС кран G7 на італійському острові Капрі.

Вона зазначила, що на зустрічі обговорюватимуть подальші заходи проти Ірану.

"Тому що, звичайно, повинна бути реакція на цей безпрецедентний інцидент, але не повинно бути подальшої ескалації в регіоні", – додала вона.

Згідно з висновками після першого дня саміту ЄС 17 квітня, лідери ЄС погодились покарати Іран санкціями за атаку на Ізраїль.

Міністри закордонних справ Європейського Союзу на засіданні 16 квітня погодились розширити режим санкцій, пов’язаний із військовою допомогою Ірану Росії та у зв’язку з останніми подіями на Близькому Сході.

Глава МЗС Італії Антоніо Таяні напередодні заявив, що на зустрічі глав МЗС країн "Групи семи" цими днями обговорюють санкції щодо Ірану.