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Лідери ЄС погодились покарати Іран санкціями за атаку на Ізраїль

Новини — Четвер, 18 квітня 2024, 08:31 — Христина Бондарєва

ЄС розширить санкції проти Ірану після нападу країни на Ізраїль у минулі вихідні.

Про це йдеться у висновках після першого дня саміту ЄС 17 квітня, повідомляє "Європейська правда".

Лідери ЄС заявили, що Європейський Союз вживе подальших обмежувальних заходів проти Ірану, зокрема, щодо безпілотних літальних апаратів і ракет. 

При цьому наголосили, що "Європейський Союз залишається повністю відданим сприянню деескалації та безпеці в регіоні".

"Європейська рада рішуче й однозначно засуджує напад Ірану на Ізраїль і підтверджує свою повну солідарність із народом Ізраїлю та відданість безпеці Ізраїлю та регіональній стабільності", – сказано також у висновках.

Глава Європейської ради Шарль Мішель після першого дня дводенного саміту лідерів ЄС у Брюсселі сказав, що ідея санкцій полягає у тому, аби "націлитися на компанії, які потрібні для безпілотників, для ракет", а деталі обмежень ще належить опрацювати.

Міністри закордонних справ Європейського Союзу на засіданні 16 квітня погодились розширити режим санкцій, пов’язаний із військовою допомогою Ірану Росії та у зв’язку з останніми подіями на Близькому Сході.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що на зустрічі глав МЗС країн "Групи семи" цими днями обговорюють санкції щодо Ірану.

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