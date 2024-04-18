Глава МИД Германии: Иран должен быть изолирован

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала к более жесткой позиции в отношении Ирана после его массированной атаки на Израиль.

Заявление немецкого министра приводит Tagesschau, сообщает "Европейская правда".

Бербок настаивает на изоляции Ирана, но одновременно подчеркивает необходимость избегать эскалации на Ближнем Востоке.

"Иран должен быть изолирован. И одновременно не должно быть никакой дальнейшей эскалации", – сказала министр в кулуарах встречи глав МИД кран G7 на итальянском острове Капри.

Она отметила, что на встрече будут обсуждать дальнейшие меры против Ирана.

"Потому что, конечно, должна быть реакция на этот беспрецедентный инцидент, но не должно быть дальнейшей эскалации в регионе", – добавила она.

Согласно выводам после первого дня саммита ЕС 17 апреля, лидеры ЕС согласились наказать Иран санкциями за атаку на Израиль.

Министры иностранных дел Европейского Союза на заседании 16 апреля согласились расширить режим санкций, связанный с военной помощью Ирана России и в связи с последними событиями на Ближнем Востоке.

Глава МИД Италии Антонио Таяни накануне заявил, что на встрече глав МИД стран "Группы семи" на днях обсуждают санкции в отношении Ирана.