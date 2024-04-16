Боррель: Країни ЄС погодились розширити санкції проти Ірану

Міністри закордонних справ Європейського Союзу на засіданні 16 квітня погодились розширити режим санкцій, пов’язаний із військовою допомогою Ірану Росії, у зв’язку з останніми подіями на Близькому Сході.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", оголосив на пресконференції високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

За словами Борреля, Євросоюз планує розширити санкційний режим, запроваджений у липні 2023 року у зв’язку з постачанням Іраном безпілотників Росії, у два напрямки.

"(Перший напрямок. – Ред.) – напрямок виду зброї, аби включити можливість санкції за надання ракет, а не лише дронів. Наразі немає жодних доказів, що Іран передавав Росії ракети для атак на Україну, але ми можемо розширити цей режим, аби включити цю можливість", – зазначив він.

Другий напрямок, за словами Борреля, пов’язаний із "розширенням регіонального виміру санкційних рамок, аби вони могли застосовуватись для поставок від Ірану контрольованим ним силам на Близькому Сході", зокрема в Ємені, Іраку та Сирії.

Топдипломат Євросоюзу зазначив, що пропозицію про розширення санкційного механізму передадуть Європейській службі зовнішніх справ для опрацювання і подальшого обговорення на зустрічі очільників Міноборони країн ЄС 22 квітня.

Раніше видання Financial Times повідомило, що в ЄС обговорюють запровадження нових санкцій проти Ірану у відповідь на атаку.

Нагадаємо, Іран минулими вихідними здійснив масштабну атаку на Ізраїль у відповідь на ізраїльський удар 1 квітня, який зруйнував дипломатичне представництво Ірану в Дамаску та призвів до загибелі іранських генералів.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс напередодні заявив, що після нападу на Ізраїль Захід має запровадити нові санкції проти Ірану.