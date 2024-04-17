Глава МЗС Італії: G7 працюватиме над санкціями проти Ірану

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що на зустрічі глав МЗС країн "Групи семи" обговорюватимуть санкції щодо Ірану.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву італійського міністра наводить ANSA.

За його словами, під час зустрічі на італійському острові Капрі міністри працюватимуть над новими санкціями щодо Ісламської республіки.

"Ми будемо працювати разом, щоб спробувати накласти санкції на Іран. Подивимося, чи можна знайти рішення, і якими саме можуть бути санкції", – сказав Таяні.

Він додав, що на вчорашній відеозустрічі глав МЗС країн ЄС була озвучена пропозиція запровадити санкції проти тих, хто надає ракети і безпілотники, "які потім були запущені проти України, проти Ізраїлю або торгових кораблів у Червоному морі".

Нагадаємо, міністри закордонних справ Європейського Союзу на засіданні 16 квітня погодились розширити режим санкцій, пов’язаний із військовою допомогою Ірану Росії, у зв’язку з останніми подіями на Близькому Сході.

Раніше видання Financial Times повідомило, що в ЄС обговорюють запровадження нових санкцій проти Ірану у відповідь на атаку на Ізраїль.