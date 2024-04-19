Азербайджан и Армения впервые согласовали делимитацию участка границы

Представители Армении и Азербайджана по итогам заседания 19 апреля впервые объявили о предварительном согласовании делимитации границ у восьми приграничных сел.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", аппарат премьер-министра Армении Никола Пашиняна пояснил в комментарии агентству "Армянпресс".

Делимитация границ согласована у армянских сел Баганис, Воскепар, Киранц и Беркабер и азербайджанских – Баганис Айрум, Ашаги-Аскипар, Хейримли и Кызыл-Гаджилы.

"Это означает, что две комиссии воссоздали на карте те границы, которые существовали между вышеупомянутыми селами во времена Советского Союза, и на следующем этапе эти границы должны быть уточнены и отражены также на земле, и это станет беспрецедентным событием: впервые между нашими странами будет демаркирована государственная граница на участке этих четырех сел", – заявили в аппарате Пашиняна.

Там уточнили, что делимитация согласована на основе карт СССР и воссоздаст границы, "которые де-юре существовали между Советской Арменией и Советским Азербайджаном", и речь не идет о территориальных уступках Баку.

Армянская сторона также обещает, что отвод вооруженных сил обеих стран на участке четырех сел – которые будут заменены пограничными силами – "произойдет в короткие, но разумные сроки, без искусственных задержек".

Ранее Азербайджан потребовал от Армении вернуть Баку четыре приграничных села в этом районе, которые с 1990-х годов находятся под фактическим контролем Армении. Пашинян после этого признал, что эти населенные пункты не входят в территорию Армении.

Как известно, после возвращения Азербайджаном полного контроля над непризнанным Нагорным Карабахом между Арменией и Азербаджаном периодически происходят столкновения с погибшими и ранеными.

Также Баку и Ереван ведут мирные переговоры, последняя серия встреч состоялась в Берлине при посредничестве Германии.

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