Баку і Єреван другий день ведуть переговори у Берліні

У Німеччині другий день поспіль тривають перемовини міністрів закордонних справ Азербайджану та Вірменії.

Про це повідомила речниця МЗС Вірменії, пише "Європейська правда".

Перемовини про нормалізацію відносин ведуть очільник МЗС Вірменії Арарат Мірзоян та його азербайджанський колега Джейхун Байрамов.

As announced earlier, discussions between Minister of foreign affairs of Armenia @AraratMirzoyan & Minister of foreign affairs of Azerbaijan Jeyhun Bayramov continue for the second day in #Berlin, Villa Borsig. pic.twitter.com/imFnervDV7 February 29, 2024

Перед цим у середу були двосторонні переговори міністрів між собою та кожної делегації окремо – з очільницею МЗС Німеччини Анналеною Бербок, після чого вони говорили у тристоронньому форматі.

Зустріч міністрів анонсували після тристоронніх переговорів за участі прем’єра Вірменії Нікола Пашиняна та президента Азербайджану Ільхама Алієва за посередництва канцлера Олафа Шольца. Ця зустріч відбулася на полях Мюнхенської безпекової конференції.

Тоді ж повідомляли, що готують зустріч комісій з демаркації кордону між Вірменією та Азербайджаном.

Нагадаємо, нещодавно у прикордонні між країнами знову сталася перестрілка із загиблими і пораненими.

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