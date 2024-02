Баку і Єреван другий день ведуть переговори у Берліні

У Німеччині другий день поспіль тривають перемовини міністрів закордонних справ Азербайджану та Вірменії.

Про це повідомила речниця МЗС Вірменії, пише "Європейська правда".

Перемовини про нормалізацію відносин ведуть очільник МЗС Вірменії Арарат Мірзоян та його азербайджанський колега Джейхун Байрамов.

As announced earlier, discussions between Minister of foreign affairs of Armenia @AraratMirzoyan & Minister of foreign affairs of Azerbaijan Jeyhun Bayramov continue for the second day in #Berlin, Villa Borsig. pic.twitter.com/imFnervDV7