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Угорський міністр поговорив про меншини з Єрмаком і готує зустріч з Кулебою в Брюсселі

Новини — Вівторок, 2 квітня 2024, 19:34 — Марія Ємець

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто розповів, що говорив з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком про права закарпатських угорців та що окремо зустрінеться з главою МЗС України Дмитром Кулебою.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у своєму Facebook.

Сійярто зазначив, що його телефонна розмова з Єрмаком стосувалася ситуації з правами угорської меншини на Закарпатті. 

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"Спільна робота, про яку домовилися під час нашої зустрічі в Ужгороді, триває; спільна робоча група, заснована на тій зустрічі, проведе ще одне онлайн-засідання у четвер, де ми сподіваємося досягти прогресу", – розповів Петер Сійярто.

Він додав, що також обговорювали розвиток інфраструктури на кордоні Угорщини й України, зокрема для прискорення часу проходження кордону. 

"Завтра у мене також буде зустріч з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою на полях ради міністрів закордонних справ країн НАТО", – повідомив очільник МЗС Угорщини. 

Нагадаємо, наприкінці січня голова Офісу президента України разом із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та Петер Сійярто провели переговори в Ужгороді

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Водночас угорський міністр на початку березня сказав, що зустріч Орбана і Зеленського найближчим часом не відбудеться.

Повноцінної зустрічі між президентом України Зеленським та угорським прем'єром Орбаном не було від початку каденції Зеленського.

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