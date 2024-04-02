Венгерский министр поговорил о меньшинствах с Ермаком и готовит встречу с Кулебой в Брюсселе

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал, что говорил с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком о правах закарпатских венгров и что отдельно встретится с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в своем Facebook.

Сийярто отметил, что его телефонный разговор с Ермаком касался ситуации с правами венгерского меньшинства на Закарпатье.

"Совместная работа, о которой договорились во время нашей встречи в Ужгороде, продолжается; совместная рабочая группа, основанная на той встрече, проведет еще одно онлайн-заседание в четверг, где мы надеемся достичь прогресса", – рассказал Петер Сийярто.

Он добавил, что также обсуждали развитие инфраструктуры на границе Венгрии и Украины, в частности для ускорения времени прохождения границы.

"Завтра у меня также будет встреча с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой на полях совета министров иностранных дел стран НАТО", – сообщил глава МИД Венгрии.

Напомним, в конце января глава Офиса президента Украины вместе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и Петер Сийярто провели переговоры в Ужгороде.

Ермак утверждал, что они засвидетельствовали взаимное стремление Киева и Будапешта провести встречу на высшем уровне.

В то же время венгерский министр в начале марта сказал, что встреча Орбана и Зеленского в ближайшее время не состоится.