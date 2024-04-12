В німецькому уряді виступили проти збільшення боргу ЄС

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що Євросоюз не повинен фінансувати подальші програми, поки країни не наведуть лад зі своїми фінансами.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

Його коментарям передували заява Франції про те, що її дефіцит буде більшим, ніж очікувалося, а також прогнози італійського уряду, згідно з якими його значний борг лише зростатиме протягом наступних кількох років.

Це своєю чергою викликало занепокоєння щодо того, чи зможуть країни-члени ЄС дотримуватися нових бюджетних правил, затверджених минулого року.

"Нам не потрібен новий борг ЄС для фінансування нових субсидій, за допомогою яких політики хочуть керувати економікою", – сказав Лінднер перед зустріччю міністрів фінансів країн єврозони в Люксембурзі.

За його словами, нові бюджетні правила допоможуть усім країнам-членам підтримувати або повернутися до здорового стану державних фінансів.

"Ми всі, як міністри фінансів, повинні докласти зусиль, щоб зменшити дефіцит та вийти з цих антикризових заходів, які ми запровадили протягом останніх років", – зазначив Лінднер.

Очікують, що близько десятка членів ЄС отримають підтвердження того, що проти них відкриють процедури порушення через те, що їхні бюджети на 2023 рік не відповідають встановленому ЄС ліміту дефіциту в 3%.

Серед них – Італія з дефіцитом у 7,2% у 2023 році та боргом у 137% від економічного виробництва. Водночас уряд Франції очікує дефіцит на рівні 5,1% цього року та 4,1% у 2025 році, порівняно з попередніми прогнозами на рівні 4,4% і 3,7%.

Єврокомісія повідомила державам-членам, що вона відкриє процедури порушення проти тих країн, які порушили поріг дефіциту в 3% минулого року, як тільки отримає остаточні дані від Євростату цього місяця.

Якщо країни не виконають ці вимоги, процедура теоретично може призвести до санкцій.

Раніше співголова керівної Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Ларс Клінгбайль заявив, що Берліну доведеться послабити боргові обмеження, щоб зберігати оборонні витрати на рівні, вищому за цільовий показник НАТО у 2% ВВП у найближчі роки.

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив готовність обговорити реформування бюджетних правил країни, які обмежують розмір її запозичень.