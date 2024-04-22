Шольц выразил оптимизм по поводу перспектив немецкой экономики

Канцлер Германии Олаф Шольц оптимистично оценил экономические перспективы ФРГ, ссылаясь на рекордный уровень занятости и замедление инфляции благодаря падению цен на энергоносители.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

Выступая на открытии крупной торговой ярмарки в Ганновере, он заявил, что с начала года производство в энергозависимых отраслях заметно выросло – как в промышленности, так и в целом.

"Прежде всего – и, на мой взгляд, едва ли не самое важное – реальная валовая добавленная стоимость в промышленности остается стабильной, несмотря на инфляцию и временный спад производства", – отметил Шольц.

Канцлер добавил, что вклад немецкой промышленности в "рост, процветание и занятость" остается неизменным.

На прошлой неделе Бундесбанк признал, что немецкая экономика – крупнейшая в Европе – вероятно, избежала зимней рецессии благодаря оживлению производства, росту экспорта и стремительному росту строительства в начале года.

Данные, которые должны появиться в ближайшие дни, вероятно, подтвердят это утверждение, отмечает Bloomberg.

В то же время Шольц также заявил, что правительство ведет переговоры о том, как продолжить схему сдерживания цен на электроэнергию после 2027 года.

Он также намекнул, что следующий пакет экономического роста Германии может включать больше налоговых стимулов для исследований и разработок.

Потенциальное экономическое улучшение пока не помогает электоральным перспективам социал-демократов Шольца. Последний опрос, проведенный социологическим институтом INSA для издания Bild am Sonntag, показал, что партия имеет лишь 15% поддержки, уступая оппозиционным ХДС/ХСС (30%) и ультраправой "Альтернативе для Германии" (18%).

На прошлой неделе министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что Евросоюз не должен финансировать дальнейшие программы, пока страны не наведут порядок со своими финансами.

Его комментариям предшествовали заявление Франции о том, что ее дефицит будет больше, чем ожидалось, а также прогнозы итальянского правительства, согласно которым его значительный долг будет только расти в течение следующих нескольких лет.

Ранее сопредседатель правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Берлину придется ослабить долговые ограничения, чтобы сохранять оборонные расходы на уровне выше целевого показателя НАТО в 2% ВВП в ближайшие годы.

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц выразил готовность обсудить реформирование бюджетных правил страны, которые ограничивают размер ее заимствований.