Іспанія вважає, що Німеччина може знайти спосіб підтримати збільшення боргу ЄС

Міністр економіки Іспанії Карлос Куерпо заявив, що Євросоюз зможе знайти спосіб збільшити свій борг, який буде прийнятним для Конституційного суду Німеччини, за умови наявності достатньої політичної волі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

За словами міністра, в ЄС накопичилося стільки інвестиційних планів – від енергетичного переходу до цифрової стратегії, а також оборони, – що країни-члени не зможуть фінансувати їх з національних бюджетів, і тому вони повинні розпочати дискусії про збільшення спільних боргових зобов'язань.

Втім, поки що ці дискусії наштовхуються на опозицію з боку традиційних прихильників бюджетних обмежень в Євросоюзі на чолі з міністром фінансів Німеччини Крістіаном Лінднером.

Однією з найбільших перешкод для будь-якої нової програми запозичень є Конституційний суд ФРН, який схиляється до більш суворого тлумачення правових обмежень на державні запозичення.

Його минулорічне рішення зруйнувало плани урядової коаліції та змусило канцлера Олафа Шольца остерігатися будь-яких бюджетних нововведень, які можуть стати об'єктом пильної уваги суддів.

Куерпо, який допоміг узгодити нові фіскальні правила для країн єврозони в переговорах з Лінднером на початку цього року, висловив упевненість, що якщо політики зможуть домовитися про розширення спільного випуску боргових зобов'язань на рівні ЄС, то зможуть і знайти структуру, яка буде прийнятна для Конституційного суду ФРН.

"Якщо є воля, то знайдеться і законний спосіб... У нас накопичуються нові інвестиційні потреби, і ми повинні на них реагувати", – зазначив він.

Минулого тижня Лінднер заявив, що Євросоюз не повинен фінансувати подальші програми, поки країни не наведуть лад зі своїми фінансами.

Його коментарям передували заява Франції про те, що її дефіцит буде більшим, ніж очікувалося, а також прогнози італійського уряду, згідно з якими його значний борг лише зростатиме протягом наступних кількох років.

Раніше співголова керівної Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Ларс Клінгбайль заявив, що Берліну доведеться послабити боргові обмеження, щоб зберігати оборонні витрати на рівні, вищому за цільовий показник НАТО у 2% ВВП у найближчі роки.

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив готовність обговорити реформування бюджетних правил країни, які обмежують розмір її запозичень.