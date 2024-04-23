Парламент Литви ухвалив поправки для прискорення будівництва заводу Rheinmetall

Литовські законодавці у вівторок ухвалили поправки, які створили сприятливі умови для великих місцевих та західних виробників, зокрема німецького гіганта оборонної промисловості Rheinmetall, щоб швидше та легше будувати свої заводи в країні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

За поправки проголосували 118 нардепів, четверо проголосували проти, один утримався. Сейм також ухвалив зміни до кількох суміжних законів.

Поправки дозволяють починати без звичайного дозволу будівництво масштабних проєктів, які уряд офіційно визнає такими, що відповідають нагальним потребам безпеки та оборони.

Ці зміни також стосуватимуться інших великих проєктів, пов’язаних з нагальними потребами національної безпеки та оборони Литви.

Міністерка економіки та інновацій Аушріне Армонайте заявила, що такі ж умови стосуватимуться литовських інвесторів, додавши, що для них швидкі рішення держави часто важливіші, ніж фінансова підтримка.

"Інколи державний апарат, що ухвалює швидкі рішення, низький рівень бюрократії та цифрові рішення важливіші для інвесторів за будь-які субсидії, державні кредити, гарантії чи інші фінансові інструменти", – зазначила вона.

У міністерстві економіки та інновацій заявили, що мета – розпочати будівництво заводу боєприпасів Rheinmetall у Литві восени цього року. Ділянку для об’єкта можуть затвердити найближчим часом.

Раніше в литовському уряді заявили, що в угоді про будівництво заводу німецького концерну Rheinmetall є пункт, який передбачає, що Литва буде забезпечуватись виготовленими на підприємстві боєприпасами.

Нагадаємо, 16 квітня Литва підписала меморандум про взаєморозуміння з німецьким оборонним концерном Rheinmetall, який закладає основу будівництва на території країни заводу з виробництва артилерійських боєприпасів.

Литовський президент Гітанас Науседа назвав цю угоду довгоочікуваним кроком у зміцненні оборонної промисловості країни.