Парламент Литвы принял поправки для ускорения строительства завода Rheinmetall

Литовские законодатели во вторник приняли поправки, которые создали благоприятные условия для крупных местных и западных производителей, в частности немецкого гиганта оборонной промышленности Rheinmetall, чтобы быстрее и легче строить свои заводы в стране.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

За поправки проголосовали 118 нардепов, четверо проголосовали против, один воздержался. Сейм также принял изменения в несколько смежных законов.

Поправки позволяют, среди прочего, начинать без обычного разрешения строительство масштабных проектов, которые правительство официально признает соответствующими насущным потребностям безопасности и обороны государства.

Эти изменения также будут касаться других крупных проектов, связанных с насущными потребностями национальной безопасности и обороны Литвы.

Министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте заявила, что такие же условия будут касаться литовских инвесторов, добавив, что для них быстрые решения государства часто важнее, чем финансовая поддержка.

"Иногда государственный аппарат, принимающий быстрые решения, низкий уровень бюрократии и цифровые решения важнее для инвесторов любых субсидий, государственных кредитов, гарантий или других финансовых инструментов", – отметила она.

В министерстве экономики и инноваций страны заявили, что цель – начать строительство завода боеприпасов Rheinmetall в Литве осенью этого года. Участок для объекта могут утвердить в ближайшее время, говорится в пресс-релизе ведомства.

Ранее в литовском правительстве заявили, что в соглашении о строительстве завода немецкого концерна Rheinmetall есть пункт, который предусматривает, что Литва будет обеспечиваться изготовленными на предприятии боеприпасами.

Напомним, 16 апреля Литва подписала меморандум о взаимопонимании с немецким оборонным концерном Rheinmetall, который закладывает основу для строительства на территории страны завода по производству артиллерийских боеприпасов.

Литовский президент Гитанас Науседа назвал это соглашение долгожданным шагом в укреплении оборонной промышленности страны.