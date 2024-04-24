В Литве призвали Швецию присоединиться к патрулированию воздушного пространства страны

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас пригласил Швецию разместить свои истребители для осуществления миссии воздушной полиции НАТО в Литве.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Минобороны Литвы.

На встрече со своим шведским коллегой Полом Йонсоном и министром гражданской обороны Карлом-Оскаром Болином Кащюнас заявил о стремлении Вильнюса сделать ротационную модель противовоздушной обороны (ПВО) постоянной деятельностью НАТО.

"В июле Нидерланды разместят свои системы ПВО Patriot в Литве, и это хорошее начало для реализации ротационной модели", – отметил он, попросив Стокгольм также рассмотреть такую возможность.

Они также обсудили возможную активизацию сотрудничества между оборонно-промышленными комплексами двух стран, растущую потребность в оружии и боеприпасах в Европе, помощь Украине и вызовы безопасности в регионе, говорится в пресс-релизе.

Кащюнас заявил, что Вильнюс стремится инвестировать в свою оборону, учиться из уроков войны РФ против Украины, а также уделять больше внимания новым технологиям, в частности беспилотникам или оборудованию для борьбы с дронами.

Он отметил, что Швеция, как страна балтийского региона и новый член НАТО, является чрезвычайно важной для оборонной архитектуры Альянса и его соседей.

"Операции в Балтийском море будут очень важны для защиты наших морских портов, обеспечения усиления через морские линии, подавления возможностей (РФ) в Калининграде", – указал министр, подчеркнув, что Стокгольм имеет большой опыт и знания в сфере военно-морских сил и береговой обороны.

Ранее сообщалось, что в правительстве Литвы думают над тем, чтобы изменить план оборонных закупок и приоритетно приобрести системы противовоздушной обороны, отложив закупку бронетехники.

Также в правительстве Литвы хотят создать специальный фонд для финансирования обороны.

Напомним, в начале апреля в Литву прибыли первые военные немецкой бригады, которая будет размещаться там на постоянной основе.