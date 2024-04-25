У Німеччині висунули звинувачення семи підозрюваним радикальним ісламістам

У Німеччині прокуратура офіційно винесла обвинувачення семи підозрюваним у радикальному ісламському тероризмі у створенні терористичної організації і підготовці терактів в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

За даними німецької прокуратури, чоловіки підшукували можливі цілі для нападів у Німеччині та інших країнах Західної Європи.

Вони нібито намагалися зібрати гроші та зброю, але не мали жодних конкретних планів нападів.

Семеро чоловіків – з Таджикистану, Киргизстану і Туркменістану – в'їхали до Німеччини приблизно в один і той же час у 2022 році і були заарештовані на заході Німеччини в липні 2023 року.

Шістьох з них також звинувачують у підтримці так званої "Ісламської держави".

За даними слідства, підозрювані підтримували зв'язок з ІДІЛ-К, афганським відгалуженням "Ісламської держави", яке взяло на себе відповідальність за березневий теракт у Москві з численними жертвами.

Нещодавно розвідка Нідерландів повідомила, що спецслужби за 2023 рік зірвали щонайменш 10 джихадистських терактів у Європі.

Нагадаємо, найбільш гучними ісламістськими терактами 2023 року стали напад з ножем біля школи у Франції та вбивство двох шведських вболівальників у Брюсселі.

Як відомо, Франція готує масштабні заходи безпеки у рамках підготовки до літніх Олімпійських ігор.