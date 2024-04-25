В Германии предъявили обвинения семи подозреваемым радикальным исламистам

В Германии прокуратура официально вынесла обвинения семи подозреваемым в радикальном исламском терроризме в создании террористической организации и подготовке терактов в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По данным немецкой прокуратуры, мужчины подыскивали возможные цели для нападений в Германии и других странах Западной Европы.

Они якобы пытались собрать деньги и оружие, но не имели никаких конкретных планов нападений.

Семеро мужчин – из Таджикистана, Кыргызстана и Туркменистана – въехали в Германию примерно в одно и то же время в 2022 году и были арестованы на западе Германии в июле 2023 года.

Шестерых из них также обвиняют в поддержке так называемого "Исламского государства".

По данным следствия, подозреваемые поддерживали связь с ИГИЛ-К, афганским ответвлением "Исламского государства", которое взяло на себя ответственность за мартовский теракт в Москве с многочисленными жертвами.

Недавно разведка Нидерландов сообщила, что спецслужбы за 2023 год сорвали не менее 10 джихадистских терактов по всей Европе.

Напомним, наиболее громкими исламистскими терактами 2023 года стали нападение с ножом возле школы во Франции и убийство двух шведских болельщиков в Брюсселе.

Как известно, Франция готовит масштабные меры безопасности в рамках подготовки к летним Олимпийским играм.