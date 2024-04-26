Глава МИД Китая предупредил Блинкена о нарастании "отрицательных факторов" в отношениях с США

Министр иностранных дел Китая Ван И предупредил госсекретаря США Энтони Блинкена, что в отношениях между странами нарастают проблемы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Встреча Блинкена с Ваном И состоялась утром в пятницу, 26 апреля, в Пекине.

"Отношения между Китаем и США начинают стабилизироваться. Но в то же время негативные факторы в отношениях все еще растут", – сказал главный китайский дипломат в начале встречи.

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В свою очередь Блинкен подчеркнул важность диалога, назвав двусторонние отношения "наиболее последовательными в мире".

"Я надеюсь, что в этих дискуссиях мы будем очень четко, очень прямо говорить о тех сферах, где у нас есть разногласия, и о том, какую позицию занимают Соединенные Штаты", – сказал он.

Ожидается, что Блинкен также встретится с президентом Си Цзиньпином перед выступлением перед прессой и отлетом в пятницу вечером.

Американские чиновники все больше обеспокоены тем, что китайская экономическая поддержка России, включая экспорт технологий и компонентов двойного назначения, помогает подпитывать российские силы в Украине.

Хотя китайские лидеры прислушались к предостережениям США не посылать Кремлю прямую военную помощь в виде оружия или боеприпасов, растет ощущение, что экономическая и промышленная поддержка Пекина помогла России обойти западные санкции.

В Вашингтоне также обеспокоены усилением агрессии Китая в Южно-Китайском море.

Госсекретарь США в среду, 24 апреля, прибыл в китайский Шанхай. Во время визита госсекретарь отметил, что Соединенным Штатам и Китаю необходимо ответственно решать свои разногласия.

Он также обратился к китайским властям с призывом обеспечить равные условия для американского бизнеса.