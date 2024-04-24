Блінкен прибув до Шанхая

Держсекретар США Ентоні Блінкен у середу, 24 квітня, прибув до китайського Шанхая.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Візит держсекретаря відбувається на тлі напруженості у відносинах між США і Китаєм.

Однак, як зазначає агентство, той факт, що Блінкен здійснює поїздку невдовзі після розмови президента Джо Байдена з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, візиту до Китаю міністерки фінансів Джанет Єллен та телефонної розмови між керівниками оборонних відомств США та Китаю – є ознакою того, що обидві сторони принаймні готові обговорювати свої розбіжності.

Блінкен здійснює візит всього через кілька годин після того, як Сенат США проголосував за законопроєкт про мільярдну допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню.

Ще до того, як Блінкен приземлився в Шанхаї, китайське Управління у справах Тайваню розкритикувало наміри США надати допомогу Тайваню, заявивши, що вона "серйозно порушує" зобов'язання США перед Китаєм, "посилає неправильний сигнал сепаратистським силам, що виступають за незалежність Тайваню", і штовхає самоврядну острівну республіку в "небезпечну ситуацію".

Минулого тижня високопоставлений представник Державного департаменту заявив, що Блінкен "підкреслить, як в приватному порядку, так і публічно, незмінну зацікавленість Америки в підтримці миру і стабільності через Тайванську протоку".

Раніше глава Індо-Тихоокеанського командування США Джон Аквіліно заявив, що Китай швидко стає більш агресивним у своїй риториці і діях в Азії.

Минулого місяця Аквіліно заявляв, що Китай нарощує свій військовий та ядерний арсенал та буде готовий до вторгнення на Тайвань до 2027 року.