Блінкен у Китаї закликав Пекін до справедливого ставлення до компаній зі США

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Китай забезпечити рівні умови для американського бізнесу, розпочавши візит до КНР, спрямований на вирішення низки спірних питань, які можуть поставити під загрозу нещодавно відновлені відносини.

Як пише "Європейська правда", про це інформує Reuters.

Речник Державного департаменту Метью Міллер повідомив, що на зустрічі з вищим посадовцем Китаю в Шанхаї Чень Цзіньїном держсекретар висловив занепокоєння щодо "торговельної політики та неринкових економічних практик" КНР.

За його словами, Блінкен також "підкреслив, що США прагнуть до здорової економічної конкуренції з Китаєм та рівних умов для американських робітників і фірм, що працюють у КНР".

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Вашингтон і Пекін дедалі більше розходяться у поглядах на роботу американських компаній у Китаї, китайський експорт та виробничі потужності. Крім того, між країнами зростає напруженість через підтримку Пекіном РФ у загарбницькій війні проти України.

Відповідаючи на коментарі пізніше цього ж дня, речник міністерства закордонних справ КНР Ван Веньбінь заявив на черговій пресконференції, що "Китай завжди здійснював економічне та торговельне співробітництво відповідно до ринкових принципів".

Водночас Блінкен також закликав Сполучені Штати і Китай відповідально вирішувати свої розбіжності.

Держсекретар США у середу, 24 квітня, прибув до китайського Шанхая. Загалом його візит до Китаю триватиме три дні.

Раніше Блінкен розкритикував Китай за підтримку оборонної промисловості Росії, заявивши, що Пекін наразі є основним постачальником критично важливих компонентів для загарбницької війни, яку РФ веде проти України.

Перед цим міністерка фінансів Сполучених Штатів Джанет Єллен заявила, що США попередили Китай про наслідки через допомогу Росії.