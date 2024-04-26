Spiegel: Кремль хотів допомогти "АдН" зі стратегією перемоги на виборах

Російські урядовці на закритій зустрічі у вересні 2022 року обговорювали політику щодо Берліна та після цього склали "нову концепцію" для ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини".

Про це, як пише "Європейська правда", дізналась газета Spiegel від джерела в західній розвідці.

За інформацією видання, після зустрічі півтора року тому Кремль підготував маніфест із тезами про внутрішню політику Німеччини, який описував її нібито похмуре економічне й соціальне майбутнє та робив наголос на зростанні розколу в країні.

Метою документа було підвищення рейтингів "АдН" з тим, аби вона "отримала більшість на виборах усіх рівнів", пише Spiegel, додаючи, що відповідний наказ нібито віддала одна з найближчих довірених осіб правителя Росії Владіміра Путіна.

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Хоча невідомо, чи насправді "Альтернатива для Німеччини" скористалась "порадами" Кремля, Spiegel стверджує, що головний кандидат від партії на земельних виборах у Тюрингії Бйорн Хьоке у жовтні 2022 року виголосив промову, зміст якої "майже дослівно повторював" кремлівський маніфест.

Сам Хьоке в коментарі Spiegel на це відповів так: "Те саме не означає однакове".

Цього місяця Бельгія відкрила кримінальне розслідування щодо можливого втручання Росії у вибори після того, як чеський уряд заявив, що викрив російську мережу, яка намагалася вплинути на політику, включаючи виплати європейським політикам.

Серед таких політиків фігурують представники "Альтернативи для Німеччини", зокрема Петр Бистронь, якого підозрюють у просуванні проросійської пропаганди, а також євродепутата Максимілліана Кра.

Європейський парламент 25 квітня ухвалив резолюцію із засудженням спроб Кремля втрутитися в демократичні процеси і підірвати їх, а також із закликом до "Альтернативи для Німеччини" розкрити свої зв'язки з Росією.