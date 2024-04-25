Європарламент вимагає від "Альтернативи для Німеччини" розкрити зв’язки з Кремлем

Європейський парламент 25 квітня ухвалив резолюцію із засудженням спроб Кремля втрутитися в демократичні процеси і підірвати їх, а також закликом притягти до відповідальності причетних до таких деструктивних впливів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба Європарламенту.

У резолюції, яку підтримали 429 голосами "за", Європарламент висловив обурення тим, що деякі з депутатів отримували гроші за поширення російської пропаганди та брали участь у діяльності проросійського ЗМІ Voice of Europe.

Вони закликали лідерів ЄС активніше протидіяти проросійському впливу не лише в інституції ЄС, але й у своїх країнах з огляду на наближення виборів до Європарламенту 6-9 червня 2024 року.

Реклама:

Окремо депутати Європарламенту висловили стурбованість у зв’язку з підозрою провідного євродепутата від "Альтернативи для Німеччини" Максиміліана Кра у зв'язку з підозрами в отриманні грошей від агентів Кремля, а також арештом його помічника в Німеччині за підозрою у шпигунстві на користь Китаю.

"Парламент закликає "Альтернативу для Німеччини" невідкладно публічно задекларувати свої фінансові відносини, особливо з Кремлем, а також публічно розкрити мету і точну суму всіх платежів, що надходять з джерел, пов'язаних з Кремлем", – йдеться в резолюції.

Європарламент також пропонує ухвалити заходи для протидії іноземному втручанню з боку інших країн, не лише Росії, й додати прокремлівські ЗМІ в майбутній 14-й пакет санкцій проти Росії.

Нагадаємо, напередодні повідомлялось, що Франція просить ЄС запровадити новий режим санкцій для боротьби з російською дезінформацією та операціями з впливу на вибори по всьому світу.

Цього місяця Бельгія відкрила кримінальне розслідування щодо можливого втручання Росії у вибори після того, як чеський уряд заявив, що викрив російську мережу, яка намагалася вплинути на політику, включаючи виплати європейським політикам.