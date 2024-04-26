Spiegel: Кремль хотел помочь "АдГ" со стратегией победы на выборах
Российские чиновники на закрытой встрече в сентябре 2022 года обсуждали политику в отношении Берлина и после этого составили "новую концепцию" для ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ").
Об этом, как пишет "Европейская правда", узнала газета Spiegel от источника в западной разведке.
По информации издания, после встречи полтора года назад Кремль подготовил манифест с тезисами о внутренней политике Германии, который описывал ее якобы мрачное экономическое и социальное будущее и делал упор на рост раскола в стране.
Целью документа было повышение рейтингов "АдГ" с тем, чтобы она "получила большинство на выборах всех уровней", пишет Spiegel, добавляя, что соответствующий приказ якобы был отдан одним из ближайших доверенных лиц правителя России Владимира Путина.
Хотя неизвестно, действительно ли "Альтернатива для Германии" воспользовалась "советами" Кремля, Spiegel утверждает, что главный кандидат от партии на земельных выборах в Тюрингии Бьорн Хёке в октябре 2022 года произнес речь, содержание которой "почти дословно повторяло" кремлевский манифест.
Сам Хёке в комментарии Spiegel на это ответил так: "То же самое не означает одинаковое".
В этом месяце Бельгия открыла уголовное расследование относительно возможного вмешательства России в выборы после того, как чешское правительство заявило, что разоблачило российскую сеть, которая пыталась повлиять на политику, включая выплаты европейским политикам.
Среди таких политиков фигурируют представители "Альтернативы для Германии", в частности Петр Быстронь, подозреваемый в продвижении пророссийской пропаганды, а также евродепутат Максимиллиан Кра.
Европейский парламент 25 апреля принял резолюцию с осуждением попыток Кремля вмешаться и подорвать демократические процессы, а также с призывом к "Альтернативе для Германии" раскрыть свои связи с Россией.