Spiegel: Кремль хотел помочь "АдГ" со стратегией победы на выборах

Российские чиновники на закрытой встрече в сентябре 2022 года обсуждали политику в отношении Берлина и после этого составили "новую концепцию" для ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ").

Об этом, как пишет "Европейская правда", узнала газета Spiegel от источника в западной разведке.

По информации издания, после встречи полтора года назад Кремль подготовил манифест с тезисами о внутренней политике Германии, который описывал ее якобы мрачное экономическое и социальное будущее и делал упор на рост раскола в стране.

Целью документа было повышение рейтингов "АдГ" с тем, чтобы она "получила большинство на выборах всех уровней", пишет Spiegel, добавляя, что соответствующий приказ якобы был отдан одним из ближайших доверенных лиц правителя России Владимира Путина.

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Хотя неизвестно, действительно ли "Альтернатива для Германии" воспользовалась "советами" Кремля, Spiegel утверждает, что главный кандидат от партии на земельных выборах в Тюрингии Бьорн Хёке в октябре 2022 года произнес речь, содержание которой "почти дословно повторяло" кремлевский манифест.

Сам Хёке в комментарии Spiegel на это ответил так: "То же самое не означает одинаковое".

В этом месяце Бельгия открыла уголовное расследование относительно возможного вмешательства России в выборы после того, как чешское правительство заявило, что разоблачило российскую сеть, которая пыталась повлиять на политику, включая выплаты европейским политикам.

Среди таких политиков фигурируют представители "Альтернативы для Германии", в частности Петр Быстронь, подозреваемый в продвижении пророссийской пропаганды, а также евродепутат Максимиллиан Кра.

Европейский парламент 25 апреля принял резолюцию с осуждением попыток Кремля вмешаться и подорвать демократические процессы, а также с призывом к "Альтернативе для Германии" раскрыть свои связи с Россией.