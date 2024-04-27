Президент Литви: Грузія віддаляється від європейських ідей

Президент Литви Гітанас Наусед заявив, що Грузія не наближається, а віддаляється від європейських ідей.

Про це Науседа сказав на спільному брифінгу з президентом Польщі Анджей Дуда, його цитує портал SOVA, повідомляє "Європейська правда".

Литовський політик реагував на ініціативу "Грузинської мрії" ухвалити російський аналог закону про "іноагентів".

"На жаль, події, заплановані законодавчі зміни, ясно демонструють, що наша близька країна, Грузія, не наближається, а, навпаки, віддаляється від європейських ідей", – сказав президент Литви.

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"Це справді створює перешкоди для плавного продовження шляху європейської інтеграції. Тому ми маємо реагувати на це", – додав Науседа.

Від західних партнерів Грузії продовжують надходити сигнали, що законопроєкт несумісний із західним курсом країни.

Двопартійна група Сенату США 26 квітня надіслала лист прем'єр-міністру Грузії, в якому попередила, що якщо законопроєкт про "іноагентів" стане законом, вони будуть змушені домагатися зміни політики Сполучених Штатів щодо Грузії.

28 квітня у Тбілісі готують велику акцію проти закону про "іноагентів", який загрожує західному курсу та євроінтеграції Грузії.

Розгляд проєкту у другому читанні планують на 29 квітня.

На цей же день керівна партія "Грузинська мрія" запросила на мітинг своїх прихильників.