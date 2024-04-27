Президент Литвы: Грузия удаляется от европейских идей

Президент Литвы Гитанас Наусед заявил, что Грузия не приближается, а удаляется от европейских идей.

Об этом Науседа сказал на совместном брифинге с президентом Польши Анджей Дуда, его цитирует портал SOVA, сообщает "Европейская правда".

Литовский политик реагировал на инициативу "Грузинской мечты" принять российский аналог закона об "иноагентах".

"К сожалению, события, запланированные законодательные изменения, ясно демонстрируют, что наша близкая страна, Грузия, не приближается, а, наоборот, удаляется от европейских идей", – сказал президент Литвы.

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"Это действительно создает препятствия для плавного продолжения пути европейской интеграции. Поэтому мы должны реагировать на это", – добавил Науседа.

От западных партнеров Грузии продолжают поступать сигналы, что законопроект несовместим с западным курсом страны.

Двухпартийная группа Сената США 26 апреля направила письмо премьер-министру Грузии, в котором предупредила, что если законопроект об "иноагентах" станет законом, они будут вынуждены добиваться изменения политики Соединенных Штатов в отношении Грузии.

28 апреля в Тбилиси готовят большую акцию против закона об "иноагентах", который угрожает западному курсу и евроинтеграции Грузии.

Рассмотрение проекта во втором чтении планируют на 29 апреля.

На этот же день правящая партия "Грузинская мечта" пригласила на митинг своих сторонников.