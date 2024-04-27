Грузію попередили про загрозу зміни політики США у разі схвалення закону про "іноагентів"

Двопартійна група Сенату США 26 квітня надіслала лист прем'єр-міністру Грузії, в якому попередила, що якщо нововнесений законопроєкт про "іноагентів" стане законом, вони будуть змушені домагатися зміни політики Сполучених Штатів щодо Грузії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання "Грузия Online"

Лист главі уряду Грузії Іраклію Кобахідзе спрямували 14 сенаторів. Цей документ за змістом є найрізкішим серед усіх інших заяв з боку Сенату.

Сенатори у листі закликали уряд Грузії відкликати закон, який ставить під загрозу відносини США і Грузії, а також підвищує ймовірність запровадження санкцій щодо окремих осіб, припинення прямого державного фінансування і розширення візових обмежень.

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Сенатори також відкидають твердження керівної партії "Грузинська мрія" про те, що закон про "іноагентів" аналогічний американському FARA.

Наприкінці листа сенатори обіцяють, що ніколи не залишать "прагнення грузинського народу, який голосно і ясно висловився на підтримку демократичного і європейського майбутнього, почутого всіма".

За їхніми словами, відносини між США і Грузією ґрунтуються на взаємних інтересах і спільних цінностях, і кожен із них є рішучим прихильником подальшого поглиблення цих відносин.

Однак вони також заявляють, що відносини не можуть "тривати до того часу, доки цей закон не буде скасовано".

28 квітня у Тбілісі готують велику акцію проти закону про "іноагентів", який загрожує західному курсу та євроінтеграції Грузії.

Розгляд проєкту у другому читанні планують на 29 квітня.

На цей же день керівна партія "Грузинська мрія" запросила на мітинг своїх прихильників.

Від західних партнерів Грузії продовжують надходити сигнали, що законопроєкт несумісний із західним курсом країни.